MEM Sahne’de müzik ziyafeti

Sinan Ayyıldız&Tolgahan Çoğulu Duo, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde verdiği konserle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, konserler dizisinde bu kez Sinan Ayyıldız & Tolgahan Çoğulu Duo’yu ağırladı. Grubun mikrotenal gitar konseri izleyenlere farklı bir sanat deneyimi yaşattı. Tolgahan Çoğulu’nun mikrotenal gitar, Sinan Ayyıldız’ın ise çift saplı sazı ile ortaya koyduğu performans beğeni topladı.

2013 yılında bir araya gelerek, mikrotenal gitar ve çift saplı sazı dünyada ilk buluşturan ikili, ulusal ve uluslararası etkinliklerin ardından bu kez Nilüfer’de sahne aldı. Cahit Berkay, Ali Ekber Çiçek, Erik Roche gibi ünlü müzisyen ve bestecilerin eserlerini yorumlayan ikili izleyenlere oldukça keyifli bir müzik ziyafeti sundu. ‘Al yazmalım’, ‘Tutam yarin elinden’, ‘Fidayda’, ‘Haydar haydar’ gibi eserleri farklı tarzlarıyla yorumlayan Ayyıldız ve Çoğulu, konser sonunda büyük alkış aldı. Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, ikiliye çiçek vererek teşekkür etti. İkili kendilerini Bursalı müzikseverlerle buluşturan Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.