Mektup birincisi Mustafakemalpaşa’dan

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen ‘Öğretmene Mektup’ yarışmasının birincisi Mustafakemalpaşa’dan çıktı.

Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi Gülenay Canbolat, mektup yarışmasında Bursa birincisi oldu. Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihayet Zihni refakatinde Merinos AKKM’deki törene katılan Gülenay Canbolat, ödülünü Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın elinden aldı. Tofaş Fen Lisesinin hazırladığı törende başarılı öğrencinin okunan mektubu, büyük beğeni topladı.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe’de ‘Öğretmene Mektup’ yarışmasında Bursa birincisi olan Gülenay Canbolat ile birlikte okul müdürü Nurcan Taltekin ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Canan Aras’ı makamında kabul etti.

Canbolat’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, öğrenciye hediye verdi.