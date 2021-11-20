banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu Bursa’da başladı

Bursalı Alim Mehmed Zahid Kotku anısına Uluslararası bir sempozyumdüzenlendi. Bursa Merinos AKKM’de Osmangazi salonunda başlayan sempozyuma10 farklı Üniversite’den 40’tan fazla akademisyen katılarak 22 adet tebliğ sundu.

BURSA 20.11.2021, 12:09
Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu Bursa’da başladı

Bursalı Alim Mehmed Zahid Kotku anısına Uluslararası bir sempozyumdüzenlendi. Bursa Merinos AKKM’de Osmangazi salonunda başlayan sempozyuma10 farklı Üniversite’den 40’tan fazla akademisyen katılarak 22 adet tebliğ sundu.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, kuran tilaveti ile başladı. Sempozyumun açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Adem Şahin, Bursa şehrinin Mehmed Zahid Kotku için çok önemli olduğunu ve kök salıp geliştiği bir bilgi ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necdet Yılmaz da Mehmed Zahid Kotku’nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek, “Bu sempozyumla bu büyük alimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz” dedi.

Sempozyum,açılış paneli ve 5 farklı oturumdan oluşacak. Birinci oturumda Mehmed Zahid Kotku’nun, askerlik döneminde tuttuğu günlüklerde yansıttığı dönemin olaylarına yaklaşımı etraflıca değerlendirilecek. İkinci oturumda kitaplarından hareketle Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi İslâmî ilimlere dair yaklaşımları irdelenecek. Üçüncü oturumda aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığı etrafında bildiriler sunulacak. Dördüncü oturumda, tasavvufî ahlâk, nefis terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak. Son oturumda ise atıfta bulunduğu eserler, eserlerinde kullandığı manzumeler ve Özbekçe ’ye çevrilen kitapları konu edinilecek. Sempozyum, Değerlendirme oturumuyla sona erecek.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Bilal Kemikli, Kotku’nun hem bir alim hem bir talebe gibi davrandığını ve öğrenmeye gelişmeye çok açık bir yönü olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Turhan Arslan da hoca efendinin aktif eğitim metoduyla karşısındakini önce düşünmeye, araştırmaya ve daha sonra da deneyimleyerek öğrenmesini sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Uzun ise Hoca Efendiyi tanıdığında küçük bir çocuk olduğunu ve çocuklara camiyi ve dini sevdirme anlamında büyük çaba harcadığını söyledi. Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz da Kotku soyadını seçerken mütevazi anlamına geldiği için tercih ettiğini ifade ederek, hayatı boyunca her zaman mütevaziliği ve ilmi yaymayı kendine görev bildiğini söyledi.

Akademisyenler 22 farklı bildiri sunacak

Sempozyum ’da 22 farklı bildiri sunulacağını ifade eden Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necdet Yılmaz, iki gün sürecek etkinliği özellikle Mehmed Zahid Kotku’nun doğup büyüdüğü ve 25 senesini geçirdiği Bursa’da yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Mehmet Zahid Efendi’nin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e dinin doğru olarak aktarılmasında çok önemli bir köşe taşı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kendisi büyük bir Alimdir. İlmî, kültürel, iktisadi, siyasi yönden insanları atılım yapmaya teşvik etmiş, bu yöndeki girişimleri desteklemiştir. Eserleriyle sohbetleriyle, imamlığıyla, hatipliğiyle, etkisi ve izleriyle, dünyayı okuması ve değerlendirmesiyle, kısaca çok yönlü kişiliğiyle tanınıp tanıtılması gereken bir büyüğümüzdür” diye konuştu.

Ayrıca sempozyum iki gün boyunca akra.media sayfasından ve AkraMedia’nın youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6