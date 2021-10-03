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Medicana 3’üncü yılında da sahada

Medicana Bursa Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu TOFAŞ Basketbol takımının 3 yılında da sahada yanında yerini aldı.

BURSA 03.10.2021, 10:25
Medicana 3’üncü yılında da sahada

Medicana Bursa Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu TOFAŞ Basketbol takımının 3 yılında da sahada yanında yerini aldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’u 98-87 mağlup ederken, resmi sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’de 2 yıldır olduğu gibi bu yılda sahadaki yerini aldı. Maç öncesi TOFAŞ Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir’e başarılar dileyen Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, “Medicana Bursa Hastanesi olarak yeni sezonda da sağlık partnerliğini gerçekleştireceğimiz TOFAŞ Basketbol Takımımıza esenlik dolu bir sezon diliyorum. Hem Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında hem de Türkiye liginde başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz” dedi.

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