Mecliste bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, bayram coşkusunu Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken bayram coşkusu Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hikmet Binası’nı sardı. Nilüfer’deki 5 anaokulundan yaklaşık 100 öğrenci Nilüfer Belediyesi barış meclisinde düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocukları aileleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi’nin 23 Nisan günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek kutlama programına davet etti.

Emine Örnek Anaokulu, Görükle Çocuk Akademisi, Masal Şatosu Anaokulu, Özel Efe Sarp Anaokulu ve Özel Saygınkent Anaokulu’ndan gelen öğrenciler, meclis salonunda sergiledikleri gösterilerle bayram sevinci yaşattı. Ellerinde Türk bayrakları ve söyledikleri marşlar ve şiirlerle Halk Evi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan miniklerin heyecanına Başkan Turgay Erdem de ortak oldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, Başkan Erdem’e el emeği çalışmalarından hediye edip günün anısına bol bol fotoğraf çektirirken, Erdem de çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.