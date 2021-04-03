banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Mavi, hiç bu kadar anlamlı olmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, tarihi belediye binası ve Tophane’deki saat kulesini mavi renkle ışıklandırdı.

BURSA 03.04.2021, 12:10
2
Mavi, hiç bu kadar anlamlı olmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, tarihi belediye binası ve Tophane’deki saat kulesini mavi renkle ışıklandırdı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, ‘Otizme Mavi Işık Yak’ Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için Türkiye’nin farklı kentlerindeki anıtsal yapılar mavi renkle aydınlanırken, çağrıya Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de anlamlı destek geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi belediye binası ile Tophane’deki saat kulesi mavi ışıkla aydınlatıldı.

Otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal uyarlılık oluşturulması hedefiyle yapılan çalışmada Bursa’nın gecesi mavi renkle aydınlandı.
Yorumlar (0)
16°
açık