Matematiğin şampiyonu Bursa’dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi işbirliğinde düzenlenen ulusal düzeyde yapılan matematik yarışmasının birincisi Bursa’dan çıktı.

Nitelikli bir neslin yetişmesi hedefiyle eğitim alanında desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel ve ulusal çaptaki projelere de katkı sunmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi işbirliğinde bu yıl ilk defa ulusal düzeyde yapılan ‘Türkiye geneli 8. Sınıflar Nif Matematik Yarışması’, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Her okuldan 3’er kişilik takımdan oluşan ve 10 farklı ilden katılımın olduğu yarışmada, final turuna 6 okul kaldı. Çekişmeli geçen final karşılaşmalarının ardından, Bursa’da özel bir okul birinci, Nizam Karasu İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve özel bir ortaokul da üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.