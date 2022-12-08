Marmarabirlik’ten 162 milyon lira ödeme

Marmarabirlik’te 2022-2023 ürün alım kampanyası devam ediyor. Ortaklara 9 Aralık 2022 tarihinde 162 milyon lira ödeme yapılacak.

2022-2023 ürün alım kampanyasına 21 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar yağlık dahil 40 bin 232 ton ve 1 milyar 24 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi. Ortaklara 19 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 9 Aralık 2022 Cuma günü (yarın) 162 milyon lira ödeme yapılacak. Ortaklar saat 00.00’dan itibaren 3.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 412 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Bu yılın hem üretim hem de ekonomik anlamda önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2022-2023 ürün alım kampanyası; gerçekleşecek rekolte, alınacak ürün miktarı ve en önemlisi de ürün alım fiyatları bakımından Marmarabirlik tarihine geçecek bir kampanyadır” dedi.

“Marmarabirlik kota uygulasaydı?”

“Zeytin üretiminde alın terinden daha kıymetli emek yoktur” diyen Asa, “Enflasyonist baskıdan kaynaklı üreticilerimizi mağduriyetini gidermek ve gelen yüksek rekolte beyanı rağmen, kota uygulaması yapılmamıştır. Kota uygulaması yapılmış olsaydı serbest piyasada ürün daha ucuza alınmak istenecekti. Bu kampanya döneminde üreticimiz için bütün riskleri alan Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz muhtemel yaşanacak mağduriyetleri önlemek için kota uygulaması yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

Zeytin ürün alım fiyatlarında çok büyük artışların yaşandığına dikkat çeken Asa şunları söyledi: Geçtiğimiz yol tavan fiyat 20 liraydı, bu yıl 54 lira. Üretim maliyetine baktığımızda 1 kilo zeytinin üretim maliyeti 11 lira olmasına rağmen Marmarabirlik ortalama alım fiyatımız 30 lira civarındadır. Piyasada diğer alıcıların olmaması nedeniyle ürünün tamamı Marmarabirlik’e gelmektedir. Alım tutarının da 1 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2010 yılında Marmarabirlik’te değişimle başlayan süreç, gelişim ve büyüme ile devam etmektedir.”

Ülkemizde bugüne kadar örneği görülmemiş bir hasat dönemi yaşandığını kaydeden Hidamet Asa, “Sofralık zeytin üretiminde Türkiye 2022 yılında dünya birincisi konumuna gelmiştir. Faaliyet bölgemizde gerçekleşen hasat ve rekolteye baktığımızda öngörü yapmakta zorlanıyoruz. Kuraklık ve farklı iklimsel sebeplerden dolayı sofralık zeytin üretiminde bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır. Bu da belirsizliği beraberinde getirmektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen geçmişte olduğu gibi bugün de Marmarabirlik üreticisinin yanında olmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.