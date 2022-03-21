Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’ndeki fırtınaya karşı uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Marmara Denizi’nde rüzgârın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamaların yaşanabilir. Ancak fırtına, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir."