Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Marmara Denizi’nde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Marmara’da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 kilometre/saat) fırtınamsı rüzgar, batısında 8 kuvvetinde (75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."