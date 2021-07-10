Maratonun kazanan fotoğrafları belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi hanlar bölgesi ve ipek başta olmak üzere kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nun kazananları belirlendi. Türkiye’nin 23 farklı ilinden 300’e yakın fotoğrafçının katıldığı maratonda altın madalya İzmir’e, gümüş ve bronz madalyalar da İstanbul’a gitti.

Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu, seçici kurulun titiz incelemesiyle sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Sait Liman, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova, Sanatçı - Küratör Denizhan Özer, Fotoğraf Sanatçısı- Küratör Fahrettin Beceren, Fotoğraf Sanatçısı / EFİAP Savaş Şener ve BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş’tan oluşan Seçici Kurul, gün boyu süren incelemenin ardından dereceye giren fotoğrafları belirlerdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlendiği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonuna İzmir’den katılan Hasan Uçar, ‘iplik yapımı’ adlı fotoğrafıyla altın madalyanın sahibi oldu. Maratona İstanbul’dan katılan Deniz Kalaycı ‘Dua’ adlı fotoğrafıyla gümüş madalya, yine İstanbul’dan katılan Ahmet Mücen de ‘ipek halı dokuması’ adlı fotoğrafıyla gümüş madalya kazandı. 3 mansiyon, 1 kurum özel ödülü ve 1 jüri özel ödülünün yanında 40 fotoğrafın da sergilemeye değer görüldüğü maratonun sonuçları https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma-sonuc/sonuc/ulusal-bursa-fotograf-maratonu-tr adresinden yayınlandı.