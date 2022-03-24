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Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği, ’Ramazan yardım çeklerinin sadece mahalle bakkallarında geçerli olması’ uygulamasını, bu yıl da sürdürdü. Bu sayede Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle bakkalları rahat bir nefes alacak.

BURSA 24.03.2022, 12:42
Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği, ’Ramazan yardım çeklerinin sadece mahalle bakkallarında geçerli olması’ uygulamasını, bu yıl da sürdürdü. Bu sayede Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle bakkalları rahat bir nefes alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl işleri durma noktasına gelen mahalle bakkallarına destek olmak için örnek bir proje geliştirmişti. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi uygulaması yerine Ramazan Destek Çeki uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkanına kavuşurken, uygulamaya katılan 740 mahalle bakkalı da projeyle yaklaşık 4 milyon TL’lik ciro yapmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan proje, bu Ramazan ayında da devreye alınıyor. Uygulamada ihtiyaç sahibi 25 bin aileye 400’er TL’lik Kart16 Ramazan Destek Çeki verilecek ve bu çekler yine projeye katılan mahalle bakkallarında geçerli olacak. Mahalle bakkallarına yaklaşık 10 milyon TL’lik bir kaynak oluşturacak proje sayesinde ihtiyaç sahipleri, alkol ve sigara dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, mahalle bakkallarına ise can suyu olacak projenin tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs’ün de katıldığı toplantıya bakkal esnafı yoğun ilgi gösterdi.

"Saman alevi değil"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal hizmetler kapsamında birileri gibi 1 yapıp, 5 tane reklam yapmadıklarını, şehrin her köşesine dokunmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi. Erzak kolisi uygulamasını kaldırıp, yerine yardımların daha nitelikli hale dönüştürülen Kart16 uygulamasını hayata geçiren ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizden görerek ‘ilk’miş gibi bunu lanse eden belediyeler çıktı. Taklit edilmek güzel bir şey. Biz tüm orijinalliğiyle süreci devam ettiriyoruz. Saman alevi gibi çıkıp kaybolan uygulama değil. Bu projeyi daha yaymak için çalışıyoruz. Geçen Ramazan ayında uyguladığımız Kart16 Ramazan Destek Çeki uygulamasına birçok kişi ‘bu iş olmaz’ dedi ve girmedi. 740 kişi istifade etmiş toplamda 4 milyon civarında destek vermişiz. Bu rakamın bu sene bin 400’leri bulmasını bekliyorum. Bu Ramazan’da da toplamda 100 bin tane çek dağıtacağız ve bu yılki rakam totalde 10 milyon TL. Geçen sene 5 bin TL’yi bulan ödemesini alıyordu. Ama şimdi bin 500’e yakın esnafla birebir muhatap oluyorsunuz. Bizim bakkalı bekletmek gibi niyetimiz kesinlikle olamaz. İçerideki iç işleyişe bakarak bu yıl rakamı 10 bin TL olarak belirledik. Zaten bayram sonrası hemen ödemeler yapılıyor. Hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek” dedi.

"200 milyon TL’lik destek"

Bu uygulama ile mahalle kültürünü geliştirmek, ihtiyaç sahiplerine destek olurken, mahalle bakkallarını da yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, pandemi sürecinde bu yana hayata geçirdikleri sosyal destekler hakkında da bilgi verdi. Bakkalların yanı sıra, geçen yıl kırtasiye, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına yönelik de benzer uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Doğalgaz destek uygulaması, elektrik, su ve internet faturası ödeme desteği, belediye kiracılarının kira bedellerine yüzde 50 indirim, tam kapanma döneminde esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave 50 milyonluk destek paketi gibi uygulamalarla esnafa ve ihtiyaç sahiplerine sağladığımız destek 200 milyon TL’yi aştı. Yaptığımız projelerle şehrin tüm noktalarına ve insanlarına dokunuyoruz. Kurumsal olarak yardımın ulaştırılmasındaki sürece katkı sunan tüm arkadaşlarımızın büyük bir emeği ve gayreti var. Hepsine teşekkür ediyorum. Projenin esnafımıza ve ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Sıkıntıları birlikte aşacağız"

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın her zaman esnafın yanında olduğunu ve elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini söyledi. Başkan Aktaş’ın bu ve benzeri projelerle tüm ilçelerdeki esnafa destek olmaya devam ettiğini belirten Tak, “Yöneticiler sizleri iyi anlıyorsa, sizlerin yanında oluyorsa ve elinizden tutuyorsa bir problem kalmıyor zaten. Evet sıkıntılar çektik, çekiyoruz. Ama ne olursa olsun ben yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başta Başkanımız Alinur Aktaş bizim elimizden tuttular ve bugünlere ulaştık. Ben katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte olalım, sıkıntılar birlikte aşılır. Birlik beraberlik içinde olmak durumundayız” dedi.

Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl Türkiye’de ilk ve tek olan bu projesinin, İstanbul ve Ankara’da da yapılmaya çalışıldığını hatırlatarak, “Ancak aynı organizeyi yapamadılar ve başarılı olamadılar. Biz talep ettiğimizde yönetici arkadaşlarımız sağ olsunlar, bu talebe duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebe duyarsız kalmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen yıldan beri Türkiye’deki birçok oda başkanı bizleri aradı. İşin işleyişi konusunda bilgi almak istediler. Bu organizasyonun her yıl geleneksel hale dönüştürülmesini rica ediyoruz. Bu uygulama ile bize önemli bir destek sağlayan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz da sistemin nasıl işleyeceği konusunda mahalle bakkallarına bilgiler vererek, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar sağlamasını diledi.

Başkan Aktaş, konuşmaların ardından geçen sene Kart16 uygulamasını en çok kullanan ve en fazla ciro yaparak Şampiyon Bakkal olan Kestel ilçesinden Hasan Çelik’e tablo hediye etti.

Programın sonunda Kart16 Ramazan Destek Çekleri uygulamasının paydaşları olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESOB ve Bursa Bakkallar Odası arasında protokol imzalandı.

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