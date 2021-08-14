Mağduriyet nerede, Büyükşehir orada

Son günlerde doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle hemen yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez 10 gün önce çıkan yangında 33 ev ile samanlıkların küle döndüğü Artvin’in Yusufeli ilçesine bölgeden gelen talepler üzerine 2500 balya saman gönderdi.

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan doğal afetlere sessiz kalmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Elazığ, Malatya, Antalya, Muğla, Artvin Arhavi ve Kastamonu’nun ardından bu kez 10 gün önce yangın felaketinin yaşandığı Artvin’in Yusufeli ilçesindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü’nde 10 gün önce çıkan yangında, 33 evin yanı sıra ahır ve samanlıklarla birlikte köyün yarısı büyük zarar görmüştü. AFAD ve Kızılay ekipleri köylünün yaralarının sarılması için gerekli tüm çalışmaları yaparken, Artvin Tarım İl Müdürlüğü ile temasa geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de çiftçilerin tüm samanlarının yanması yüzünden yaşanan yem sıkıntısı üzerine harekete geçti. Özellikle Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerinde katkıları ile 2500 balya saman toplantı. Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. ve HAGEL işbirliğinde toplanan 5 tır dolusu saman, Artvinli çiftçilere ulaştırılmak üzere Tarım A.Ş önünden uğurlandı.

Dün Akdeniz’de bugün Karadeniz’deyiz

Saman yüklü tırları Bursa’dan Artvin’e uğurlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, yangın ve sel bölgelerinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini hatırlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da yaraların bir önce sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Çelik, "Başkanımızın talimatıyla Artvin’de çıkan yangının sarılması için de gerekli çalışmaları başlattık. Bölge çiftçisinin yüreklerine bir nebze de olsa su serpmek için özellikle Mustafakemalpaşa ilçemizden temin ettiğimiz 5 tır samanı Artvin’e naklediyoruz. Oralardaki mağdur insanlarımızın ihtiyaçlarını karşımada çoraba tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize. Biz bütün ekiplerimiz ve makine parkımızla dün Akdeniz’deydik bugün Karadeniz’deyiz. Nerede mağduriyet varsa biz oradayız. Katkı sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jeotermal A.Ş aracılığıyla 2 tır dolusu pet şişe suyu da sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya gönderdi.