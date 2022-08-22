Macera Bursa ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı vizyon projelerden biri olan Macera Bursa, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daire amirleri ile birlikte Macera Bursa’yı ziyaret eden Osmangazi İlçe Kaymakamı Ali Partal, “Gerçekten, Osmangazi’mize Bursa’mıza yakışan muhteşem bir tesis olmuş. Tüm Bursalı hemşerilerimi Macera Bursa’da vakit geçirmeye davet ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin yeni gelişim bölgelerinden Hamitler Mahallesi’nde 50 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği Macera Bursa, ziyaretçilerini büyülüyor. İçerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, kafeteryası, mescidi ile, adrenalin tutkunları için zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, ip parkuru gibi 19 farklı oyun etabının yer aldığı tesiste, 34 farklı türden 233 bin çiçeğin süslediği devasa bir çiçek bahçesi bulunuyor.

Daire amirleri ile birlikte Macera Bursa’yı gezen Osmangazi İlçe Kaymakamı Ali Partal, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle hizmete açılan Macera Bursa’nın, Bursalıların nefes alabileceği muhteşem bir tesis olduğunu söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte tesisi gezerek bilgi alan Kaymakam Ali Partal, “Bugün daire amiri arkadaşlarımızla birlikte Macera Bursa’yı gezdik. Daha önce açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisi, Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte yeniden gezip görme fırsatımız oldu. Gerçekten, Osmangazi’mize Bursa’mıza yakışan muhteşem bir tesis olmuş” dedi.

Macera Bursa’nın, hem gençler, hem de aileler için keyifli vakit geçirebilecek nadide yerlerden birisi olduğuna vurgu yapan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal “İçerisinde bulunan incir ve zeytin ağaçlarıyla, doğal dokuyu bozmadan gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları, muhteşem manzarası ile sadece Osmangazi değil, Bursalıların nefes alabileceği ender yerlerden birisi diyebilirim. Ayrıca, gezerken karşımıza çıkan, Bursa’nın simge eserlerinin, çok önemli değerlerinin de yer aldığı bu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Bursalı hemşerilerimi de Macera Bursa’da vakit geçirmeye davet ediyorum” diye konuştu.