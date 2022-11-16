Macera Bursa kış çiçekleriyle yenileniyor

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesinde 50 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Macera Bursa’nın, ziyaretçileri büyüleyen botanik bahçesinde kış çiçeklerinin ekimine başlandı. Hercai, menekşe, çuha ve kasımpatı gibi soğuk havaya dayanıklı 200 bin çiçek toprakla buluşuyor.

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açılışı yapılan Macera Bursa’nın botanik bahçesi kış çiçekleri ile yenileniyor. Osmangazi’nin modern ve planlı gelişim bölgelerinden Hamitler Mahallesinde 50 dönümlük alanda inşa edilen, içerisinde zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru gibi adrenalin ve heyecan tutkunları için 19 farklı oyun etabının yer aldığı Macera Bursa, 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu botanik bahçesi ile de ziyaretçilerini büyülüyor.

Çiçeklerin dışında, Bursa’nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü, Somuncu Baba Fırını ile Hacivat-Karagöz, Zürafa, Sincap, Kuğu, müzik enstrümanları gibi 20 farklı figürün bulunduğu 6 bin metrekarelik tematik parkta kış çiçeklerinin ekimi yapılıyor. Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile hercai, menekşe, çuha, sıklemen, kasımpatı, süs lahanası gibi soğuk havalara dayanıklı 200 bin kış çiçeği ekiliyor. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 200 bin kış çiçeği dışında Mart ve Nisan aylarında açan ve soğanlı çiçekler grubuna giren 25 bin lale, nergiz ve çiğdem soğanın da ekildiğini söyledi.