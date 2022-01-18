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Lojistik poliçeler, yürüyen fabrikaların sigortası

Helmet Broker’ın Genel Müdürü Galip Aydan Gökakın, "Lojistik poliçeleri, yürüyen-mobil fabrikaların sigortasıdır. Lojistik sigortalarının bütününü bu mantık ile yürüterek firmalara ekstra katma değer sağlayabiliyoruz" dedi.

BURSA 18.01.2022, 16:13
Lojistik poliçeler, yürüyen fabrikaların sigortası

Helmet Broker’ın Genel Müdürü Galip Aydan Gökakın, "Lojistik poliçeleri, yürüyen-mobil fabrikaların sigortasıdır. Lojistik sigortalarının bütününü bu mantık ile yürüterek firmalara ekstra katma değer sağlayabiliyoruz" dedi.

Farklı ve yenilikçi bakış açısı ile tüm sigorta branşları başta olmak üzere, farklı yaklaşım ve çözüm önerileri ile kişi veya kurumların yaşam kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunduklarını belirten Helmet Broker’ın Genel Müdürü Galip Aydan Gökakın, "Sigorta günümüzde kendimizi, ailemizi ve şirketimizi koruyan en önemli finans kaynaklarından biridir. Sigorta, ihtiyaç duyulduğunda satın alınamayacak tek üründür. Burada önemli olan, ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek, riskleri en iyi karşılayan bir sigorta poliçesine sahip olmaktır. Biz, doğru ihtiyaç tespiti ve doğru poliçe ile risklerinizi sigortalayarak, istenmeyen durumlara karşı kişi veya kurumların hazırlıklı olmasını sağlıyoruz. İş dünyası için en önemli mottolardan biri olan ’iş sürekliliği’ felsefesinin temel unsuru risk farkındalığı ve sigortacılıktır” dedi.

Lojistik poliçeleri diye adlandırdıkları poliçe grupları, lojistik firmalarının ihtiyaç duyduğu, risklerini ve gelir potansiyellerini belirleyen tüm sigorta ürünleri olduğunu ifade eden Gökakın, "Helmet Broker’ın bakış açısına göre lojistik poliçeler, yürüyen-mobil fabrikaların sigortasıdır. Lojistik sigortalarının bütününü bu mantık ile yürüterek müşterilerimize ekstra katma değer sağlayabiliyoruz. Lojistik sigortalarının hasar yönetimleri büyük bir uzmanlık gerektirmektedir. Eğer bu uzmanlığı müşterilerinize yansıtmazsanız, onlara faydadan çok zarar verebilirsiniz. Bizler bu konunun öneminin farkındayız ve hizmet verdiğimiz alanlardaki derin uzmanlık bilgimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Lojistik sektöründe sigortalamanın öneminin altını çizen Gökakın, “Lojistik sektörü, dinamik ve hareket halinde olan bir sektör olduğu için risklere, kazalara ve hasarlara çok açık bir sektördür. Artan bakım, tamir ve yerine koyma maliyetlerine paralel olarak lojistik sigortaları da çok önem kazanmıştır. Ön görülebilir bir bütçe yönetimi için sigorta esastır. Teminat yapısının birebir prim olarak yansıdığı bu alanda gerçek ihtiyacın tespiti ve bu ihtiyaçlara yönelik bir poliçe optimum sonuçları sağlayacak ve sürdürülebilir bir iş ortaya koyacaktır. Bizler bu konuda bilgi ve deneyimimizi müşterilerimize sunmak için her daim hazırız” dedi.

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