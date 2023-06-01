Liseliler, ‘Yaşayan geçmişi ile’ Bursa’yı tanıyor
BURSA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE KENTLİLİK BİLİNCİNE SAHİP NESİLLER YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENDİĞİ ‘YAŞAYAN GEÇMİŞİ İLE BURSA OKULUNUZDA’ PROJESİ, GEMLİKLİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.
Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirilmesi gayesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendiği ‘Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda’ projesi, Gemlikli öğrencilerle buluştu.
Merkeze uzak ilçelerde orta dereceli okullarda eğitimine devam eden öğrencilere Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini anlatmak maksadıyla düzenlenen projede, liseli gençlere UNESCO Dünya Kültür Mirası alanları ve UNESCO Şehirler Ağı tanıtılıyor. Bursa’nın değerlerine yönelik farkındalık uyandırmak ve kentlilik bilincini aşılamak hedefini taşıyan projede, 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 6 lise ve 2 ortaokulda toplam bin 150 öğrenciye ulaşıldı. Gemlik’teki Hisar Anadolu, Koza Mesleki ve Teknik Anadolu, Celal Bayar Anadolu, Anadolu İmam Hatip, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu, Roda İmam Hatip Liseleri ile Şehit Mehmet Koray Pınar ve Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu öğrencileri, Bursa’nın yaşayan geçmişi ile tanışmış oldu.
Proje çerçevesinde daha önce Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Karacabey, İznik, Yenişehir ilçelerinde hizmet verildi.