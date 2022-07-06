Liselere yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’nın başvuruları açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin (USİM) tıp fakültesini tercih etmek isteyen liseli öğrencilere yönelik geleneksel olarak düzenlediği "Tıp Kariyer Kampı" yaz dönemi başvuruları açıldı.

USİM Yönetiminden yapılan açıklamada; 25-29 Temmuz tarihlerinde toplamda 32 saat sürecek kamp içerisinde öğretim üyeleri ile deneyim paylaşım oturumları, Tıp Fakültesi öğrencileriyle interaktif sohbetler, klinik beceri uygulamaları, simülasyon teknoloji uygulamaları ve laboratuvar eğitimlerinin yer alacağı belirtildi. Sadece 20 kişilik kontenjana sahip olan kampa başvurular https://ulusem.uludag.edu.tr/egitim-3193-liselere-yonelik-kariyer-kampi adresinden alınacak.

Detaylı bilgi için 507 169 15 44 numaralı telefonu aramak veya usim@uludag.edu.tr e-posta adresine mail atmak yeterli olacak.