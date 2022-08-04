Lise öğrencilerine yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’ sona erdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin (USİM) tıp fakültesini tercih etmek isteyen liseli öğrencilere yönelik geleneksel olarak düzenlediği "Tıp Kariyer Kampı" yaz dönemi tamamlandı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı ve USİM Yönetimi işbirliğinde hayata geçirilen Tıp Kariyer Kampı sona erdi. Öğrenciler, 25-29 Temmuz tarihleri arasında devam eden ve toplam 32 saat süren kampta öğretim üyeleri ile deneyim paylaşım oturumları, Tıp Fakültesi öğrencileriyle interaktif sohbetler, klinik beceri uygulamaları, simülasyon teknoloji uygulamaları ve laboratuvar eğitimlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin son dersine katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hekimlik mesleği ve insan olmak konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Hekim olmak isteyen gençlerin sabırlı ve adil olmaları gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu meslek tarih boyunca bilgelik ve filozofluk olarak da anılmıştır. Hekim kelimesi köken itibariyle de hikmet sözcüğüyle eş anlamlı kullanılmıştır. Hekim olan insana hikmetli gözüyle bakılmıştır. Sizler de bu mesleği daha yakından tanıyabilmek amacıyla yaz kampımıza katıldınız. Belki gelecekte sizler de bu mesleği yapacaksınız. Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı faydalı işler yapacağınıza gönülden inanıyoruz. Hepinizin yolu açık olsun” diye konuştu.

Kampa katılan 21 öğrenci sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve USİM yöneticilerinin elinden aldı.