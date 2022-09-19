Lider tırmanma yarışması nefes kesti

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası” zorlu tırmanışların ardından sona erdi. İki gün süren yarışların sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer’de adrenalin dolu hafta sonu yaşandı. Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası 2022”, meraklılarına heyecan dolu iki gün yaşattı. Nilüfer Belediyesi Görükle Spor Parkı’nda bulunan tırmanma duvarındaki turnuvaya katılanlar, zorlu parkuru geçip zirveyi görebilmek için büyük mücadele verdi. Erkeklerde 43, kadınlarda 19 olmak üzere toplam 62 sporcunun katıldığı yarışlar, nefes kesti. İki gün süren yarışlarda dereceye girenler, ödüllendirildi. “Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası 2022”nin kadınlar kategorisinde Beril Doğan birinci olurken, Kübra Bora ikinci, Ömür Özcan üçüncü, Ayşe Narmanlı Gür de dördüncü olmaya hak kazandı. Mustafa Sacit Sümer’in şampiyon olduğu erkekler kategorisinde de Muhammet Oğuz Kağanoğlu ikinci, Ege Duman üçüncü, Oğuz Işık dördüncü olarak kürsüye çıktı.

Dereceye girenlere kupa, madalya ve ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Vekili Ali Ekber Kartum, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar verdi. Kürsüye çıkan sporculara toplam 14 bin 600 lira para ödülü verildi.