Kütüphanede şenlik var

Bursa’da kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 58’inci Kütüphane Haftası’nı özellikle çocuklar için adeta şenliğe dönüştürecek. Çocuklar, masal dinletilerinden söyleşilere kadar birbirinden farklı etkinlikler ile kütüphanelerde keyifli bir hafta geçirecek.

Kente yeni kütüphaneler kazandırılması, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanelerinin kurulması, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesi ve Kitap Eczanesi gibi projelerle kitap okuma alışkanlığının artırılmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 58’inci Kütüphane Haftası’nı da farklı etkinlikle kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında, Kütüphane Haftası bu yıl şenlik havasında kutlanacak. Büyükşehir Çocuk ve Sanat Etkinlikleri adı altında düzenlenen yazar söyleşileri, atölyeler ve dinletiler gibi etkinliklere; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan 400’e yakın öğrenci ve öğretmenin katılması planlanıyor.

28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasındaki etkinliklerle öğrencilerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunulması, öğrencilere kütüphaneleri sevdirmek, kütüphanelerden azami ölçüde faydalanma alışkanlığının artırılması ve öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini sağlamak hedefleniyor.

Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi ve Millet Kütüphanesi’ndeki programlarda; Masallarla Buluşuyoruz, Etkileşimli Kitap Okuma, Çocuklar için Felsefe ve Kütüphane Söyleşileri etkinlikleri gerçekleştirilecek.