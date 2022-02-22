Kursiyerlerden şiir dinletisi

Yıldırım Belediyesi ’Etkili İletişim ve Diksiyon Kursu’ eğitimi ilk mezunlarını verdi.

Yaygın Eğitim Programı kapsamında Drama Eğitimcisi Ayfer Yiğit Saraçoğlu tarafından verilen 4 aylık kursun sonunda 25 kursiyer, düzenlenen şiir gecesi ile hünerlerini sergiledi. Hazırlanan mizansen ağırlıklı ‘Şiir Dinletisi’nde kursiyerler Sezai Karakoç’tan Nazım Hikmet’e, Necip Fazıl’dan Ahmet Arif’e, Mevlana’dan Abdurrahim Karakoç’a büyük şairlerin eserlerini yorumladı. ‘Yıldırım Belediyesi Kursiyerleri Şiir Dinletisi’ programı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

‘Etkili İletişim ve Diksiyon Kursu’ öğrencileri Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.