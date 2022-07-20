Kursa katılan öğrenciler, başarılarını taçlandırdı

Üniversite sınavına Yenişehir Belediyesi’nin açtığı kursta hazırlanan 64 öğrencinin tamamı, bir yüksek öğretim programına kayıt yaptırma hakkı kazandı. Başkan Davut Aydın, “Üretken belediyecilik anlayışımızın gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz, çok mutluyuz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın göreve gelir gelmez başlattığı üniversite hazırlık kursları, yerel yönetimlerin neden eğitime önem vermesi gerektiğini anlatmaya yetti. Kitaptan deftere, kalemden silgiye öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının Yenişehir Belediyesi’nce, öğretmen ihtiyacının ise Halk Eğitim Müdürlüğü’nce karşılandığı kursa devam eden 64 öğrencinin tamamı bir yüksek eğitim programına kayıt yaptırma hakkı kazandı.

Ücretsiz kurslardan 2019-2020 döneminde 38, 2020-2021 döneminde 44 ve bu dönem 64 gencin istifade ettiğini belirten Başkan Davut Aydın, “Yol haritasını MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin çizdiği üretken belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, hayatı eğitimle buluşturmaya devam ediyoruz. Bütün gençlerimizi kutluyor, onları bu zorlu sınava hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Üretken belediyecilik anlayışımızın gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz, çok mutluyuz” dedi.

Öğrencileri tek tek arayarak mutluluğuna ortak olan, ailelerinin ise hayır duasını alan Başkan Davut Aydın, “Yenişehir’de bu yıl 800 gencimiz üniversite sınavına girdi. Bu evlatlarımızdan 64’ü sınava belediyemizin ücretsiz kursunda hazırlandı. Biz de onlar gibi sonuçları heyecanla bekliyorduk. Nitekim açıklandı ve sonuçlar göğsümüzü kabarttı. Bir yüksek öğretim programına tercih hakkı kazanan 64 öğrencimizden 7’si sayısalda ilk 50 bin, 11’i ise sözelde ilk 100 bine girmeyi başardı. Beni en çok sevindiren ise gençlerin deyimiyle mezuna kalan, yani sınava birden çok girip de sonuç elde edemeyen 30 evladımızın bu ücretsiz kurstan istifade ederek, bu kez bir yüksek öğretim programına tercih hakkı kazanması oldu” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin istediği şekilde, eğitim konusuna hayat boyu öğrenme penceresinden baktıklarını da anlatan Aydın, şöyle devam etti:

“Genç yaşlı ayrı yapmaksızın mesleğe, işe ve hayata yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın eğitim kaynaklarına ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden. Dolayısıyla Osman Gazi’nin kurduğu Yenişehir’de eğitimi, eğitim veren kurumları ve eğitime katkı sağlayan tüm kesimleri kendi görev ve yetkilerimiz dahilinde desteklemeye devam edeceğiz."