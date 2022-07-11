Kurban satış yerlerindeki atıklar temizlendi

Alınan önlemler ve yapılan uyarılar sayesinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesine büyük katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, bayramın 3’üncü gününden itibaren kurban satış alanı olarak belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarına başladı.

Kurban bayramı süresince hem kurban satış hem de kurban kesim yerlerinde yoğun temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak vatandaşların kurbanlarını sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamda kesmelerini sağlayan Osmangazi Belediyesi, bayramın üçüncü günü itibari ile de bu noktalarda geniş temizlik çalışması başlattı. Geçit ve Veysel Karani Mahallelerinde kurulan kurban satış yerleri, kotraların boşaltılmasının ardından Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla kurban atıklarından temizlendi. Sabah erken saatlerde her iki satış noktasında da boşalan kotraların temizliklerini gerçekleştirin ekipler, gün boyu gerçekleştirdikleri çalışmalarla sahadaki kurban atıklarını toplayarak kamyonlarla taşıdılar. Boşalan kotralar ise, tazyikli sularla yıkanıp dezenfekte edilerek temizlendi.

Vatandaşların kurban bayramını sorunsuz geçirmeleri için bayram süresince bin 25 personel ile 24 saat hizmet verdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu yıl Kurban Bayramı boyunca toplam 944 temizlik personeli, 2 veteriner hekim, 68 zabıta ve 11 motorize zabıta ekibi vardiyalı olarak görev yaptı. 4 günlük bayram süresince 102 çöp kamyonu, 14 açık kasa kamyonet, 11 tanker, 8 acil müdahale aracı, 16 kontrol aracı, 22 motorize, 9 süpürge aracı ile vatandaşlarımıza hizmet ettik. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurulan kurban satış yerleri de, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gün boyunca temizlendi. Bayramın üçüncü günü itibariyle iş makineleri, arazöz ve kamyonlarla birlikte saha temizlik çalışmalarına başladık. Her iki hayvan pazarımız da, iki gün içerisinde günlük yaşama uygun hale getirilecek” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Dündar, Veysel Karani ve Geçit mahallelerindeki kurban satış yerlerinde yaklaşık 15 bin büyükbaş, 5 bin 300 adet küçükbaş olmak üzere 20 bin 300 kurbanlık satışının gerçekleştiğini söyledi.