Kurban atıklarını etrafa saçtılar, ekipler müdahale etti
BURSA’DA KURBAN BAYRAMI BOYUNCA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İLÇE BELEDİYELERİ KURBAN ATIKLARININ BERTARAFI İÇİN TÜM EKİPLERİYLE MÜCADELE EDERKEN, HİJYENİN ÖNEM TAŞIDIĞI PANDEMİ SÜRECİNDE BAZI VATANDAŞLARIN DUYARSIZ DAVRANIŞI ÇEVREYİ TEHDİT EDİYOR.
Bursa’da Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri kurban atıklarının bertarafı için tüm ekipleriyle mücadele ederken, hijyenin önem taşıdığı pandemi sürecinde bazı vatandaşların duyarsız davranışı çevreyi tehdit ediyor.
Kurban Bayramı’nın son gününde Bursa’da ortaya çıkan manzara görenleri isyan ettirdi. Kurban ibadetini yaparken yetkililerin uyarlarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, kurban atıkları gelişi güzel etrafa atması ise tepki çekti. Pandemi sürecinde hijyen ve temizlik büyük önem taşırken, buna uyulmaması çevreyi ve insan sağlığını tehdit ediyor.
Toplam 17 ilçede 225 kişilik ekiple kurban atıklarının toplanması, bertarafı ve ilaçlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ortaya çıkan olumsuz görüntüye hemen müdahale etti. Kurban atıklarının üzerlerini toprakla kapatan ekipler daha sonra ilaçlama yaparak çevreye zarar vermesini engelledi.
Bayram sonrasın da olumsuz görüntülerin yaşanmaması için vatandaşları uyaran ekipler, vatandaşların bildirmesi halinde bertaraf konusunda yardımcı olabileceklerini belirtti.
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