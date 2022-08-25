Kumyaka’nın Yaz Kur’an Kursu öğrencileri veda kahvaltısında

Mudanya Kumyaka Mahallesinde yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler, bu hafta sona erecek olan kurslarda eğitim gören kursiyerle kahvaltılı veda buluşmasında bir araya geldiler.

Mudanya Kumyaka Mahallesi’nde yaz Kur-an kursunda eğitim gören öğrenciler, bir dönemin sonunda yeniden bir aya gelmek amacıyla kahvaltıda bir araya geldiler. Düzenlenen kahvaltıya çok sayıda öğrenci katıldı. Yaz boyunca yoğun bir şekilde derslere devam eden öğrencilerin programdan oldukça memnun ve mutlu oldukları gözlendi.

Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, " Bu tür sosyal etkinlikler öğrencilerin motivasyonu açısından oldukça önemlidir. Bu vesileyle din gönüllüsü Ahmet Sait Yıldız’a ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı sonrasında hediyelerini de alarak gönüllerince eğlenen ve güzel bir gün geçiren öğrenciler bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek vedalaştılar.

Öğrenciler kurs öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.