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Kumla’da günlük 100 ton çöp

Gemlik’in yanı sıra bölgenin önemli turizm alanı olan Küçük Kumla’da günlük 100 ton çöp toplanıyor.

BURSA 25.07.2021, 14:43
Kumla’da günlük 100 ton çöp
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Gemlik’in yanı sıra bölgenin önemli turizm alanı olan Küçük Kumla’da günlük 100 ton çöp toplanıyor.

Gemlik belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, bölgede ekiplerin 24 saat çöp toplama çalışması yürüttüğünü ifade ederek, “Hem günlük olarak ortaya çıkan çöp, hem de tatilcilerin gelirken yanlarında getirdikleri çeşitli atıklardan dolayı çöp dağları oluşuyor. Ekiplerimiz günde 2, hatta zaman zaman 3 tur araçlarla çöp alımı gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızdan bizlere destek olarak daha temiz bir Kumla ve tatil beldesi için çöplerini çöp konteynerlerine bırakmalarını ve mümkünse çöp kamyonlarının geçiş saatlerine yakın bırakmalarını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Gemlik’te bulunan aktarma merkezinden günlük olarak Bursa’ya Orhangazi ile birlikte 450 ton çöp gönderildiği öğrenilirken, bu rakamın yaz başında 100 ton civarında olduğu ifade edildi.
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