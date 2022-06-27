Kültür sanat festivali ’Alışveriş Sokağı’nda stant kiralamaları başladı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl daha detaylı bir organizasyon ile gerçekleştireceği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yapılacak ’Alışveriş Sokağı’ için stant kiralamaları başladı. 30 Haziran’da kiralamalar sona erecek ve 01 Temmuz’da kura çekimi ile katılımcıların yerleri belli olacak.

İnegöl Belediyesi, 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalini bu yıl daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirecek. Festivalde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bir Alışveriş Sokağı konsepti de düzenlenecek ve burada İnegöllü esnaf için Pazar oluşturulacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Haziran’da başlayan stant kiralamaları için son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu, 01 Temmuz Cuma günü ise kura çekiminin yapılacağı belirtildi.

İstenen şartlar ve kiralama işlemi

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Alışveriş Sokağı stant kiralama işlemiyle ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Kiralanan stantlar 16-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında açık kalacaktır. Kura sonucunda belirlenecek stant sayış 88 adet, ölçüleri ise 3X3 metrekare şeklindedir. Stant kiralayacak kişilerin vergi mükellefi olma zorunluluğu vardır. Giyim, ayakkabı alanında 60, tuhafiye ve bijuteri alanında 28 stant kiraya verilecektir. Başvuru sırasında Oda Faaliyet Belgesi beyan etmek zorunludur. Ticari faaliyetin İnegöl’de gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir. Firma yetkilisinin adı, soyadı, imza ve kaşesinin formda yer alması gerekmektedir. Başvurular; giyim, tuhafiye, ayakkabı ve bijuteri alanında faaliyet gösteren işletmelerle sınırlıdır. Stant kiralama bedeli 16 gün için toplam 4 bin TL’dir. Başvurular 30 Haziran tarihine kadar İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi (Lazlar Camii Karşısı-0224 713 70 55) alınacak, stantların yerinin belli olacağı kura çekimi ise 01 Temmuz Cuma günü 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.”