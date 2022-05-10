Kültür başkentine estetik dokunuşlar

TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve bu yılı Türk dünyasına ilişkin farklı etkinliklerle dolu dolu geçirmeye hazırlanan Bursa’nın cadde ve sokakları da temaya uygun estetik görüntülere bürünüyor.

Bursa’nın estetiğini artırmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, bu yılki çalışmalarında Türk Dünyası Kültür Başkenti temasını öne çıkarıyor. Şehir içi trafiğin yoğun olduğu Acemler Köprülü Kavşağı’nda, Türk Devletleri Bayrakları uygulamasıyla farkındalık oluşturuldu.

Hüdavendigar Tüp Geçidinde de ahenkli bir sanatsal renklendirme çalışması yapılarak, Hüdavendigar Kent Parkı yanındaki yol canlı bir görünüme kavuşturuldu. Yine İstanbul Caddesi üzerindeki Panayır Köprülü Kavşağında ise özel hazırlanmış kent silüeti tasarımı ‘siyah ve mavi tonlarında resmedilerek’ ile kentin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekildi.