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Küçük tenisçiler Bursa’da buluşuyor
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN 14 YAŞ HAFTA İÇİ TENİS TURNUVASI 17 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR.
BURSA 12.08.2020, 12:58
Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası 17 Ağustos’ta başlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyespor organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Hafta içi Tenis Turnuvası 17-20 Ağustos tarihlerinde Hüdavendigar Tenis Kortlarında yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada Bursa başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Şanlıurfa, Ankara, İzmir gibi birçok ilden 70 sporcu mücadele edecek. Sporculara ekstra puan kazandıran organizasyonda, katılımcılar 4 farklı kortta derece almak için mücadele edecek.
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