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Küçük önlem büyük güvence

Koçaslanlar Sigorta Bireysel Departman Yöneticisi Sibel Taylan, günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok risk içeren durum sebebiyle sigortalamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

BURSA 15.03.2022, 12:15
Küçük önlem büyük güvence

Koçaslanlar Sigorta Bireysel Departman Yöneticisi Sibel Taylan, günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok risk içeren durum sebebiyle sigortalamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepleri dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunduğunu ifade eden Sibel Taylan, “Tüm hayatımız boyunca belirli riskler ile karşılaşma ihtimalimiz daima bulunmaktadır. Öngörülemeyen risklere karşı tedbirler almak, riskin doğuracağı sonuçları minimize etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Ferdi kaza Sşsigortası, hayatın içerisinde yaşanabilecek olumsuz bazı durumlar için büyük fayda sağlayan, en önemli sigortalardan biridir. 16-65 yaş aralığındaki herkesin yaptırabileceği ferdi kaza sigortası, kaza sonucu vefat tazminatı, daimi maluliyet ek teminatı, tedavi masrafları teminatı gibi durumları kapsamaktadır. Aynı zamanda kaza sonucu ölüm ya da sürekli sakatlık durumunda poliçede belirtilen oranlarda, ölüm sonucunda varislere, sürekli sakatlık sonucunda kişinin kendisine toplu tazminat ödemesi yapar. Tüm sigortalarda olduğu gibi ferdi kaza sigortası da kişinin başına gelebilecek şanssız durumlar için büyük bir güvenlik sağlamaktadır" dedi.

Kişilerin araçlarıyla yolda kalma durumlarında yardıma koşan çekici hizmetinin önemini vurgulayan Taylan, “Riskli işlerde çalışan, çok fazla seyahat eden ya da kendini güvence altına almak isteyen kişiler öncelikli olarak yaptırmalıdır. Kendisini ve ailesini günlük hayatın içinde ortaya çıkabilecek risklerden maddi olarak korumak isteyen herkes ferdi kaza sigortası ile güvence oluşturabilir. Ferdi kaza poliçesinin içerisindeki çekici hizmetine ise, ek maliyetten dolayı kasko yaptıramayan ya da aracın kasko yapılmasın uygun bulunmadığı takdirde kaza ya da arıza durumunda en yakın yetkili servise kadar çekilme hizmeti sunmaktadır. Özellikle zorlu kış şartlarında araçların yolda kalma, kaza yapma veya arıza riskleri daha da yükselmektedir. Ferdi kaza sigortası, bu gibi zorlu durumlarda büyük bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

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