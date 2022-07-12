Küçük çikolata şefleriyle ‘en tatlı atölye’

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çocukları daha donanımlı bir şekilde hazırlamaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez minikleri en sevdikleri şey olan çikolata ile buluşturdu. Uzun yıllar Belçika’da bulunan ve çikolata imalatı konusunda akademik eğitim alan ünlü çikolata şefi Mesut Kırımlı’nın da aralarında olduğu 4 girişimci tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bursa Çikolata Müzesi, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte geleceğin çikolata şeflerini ağırladı. Yaklaşık 8 ton çikolata kullanılarak yapılan tarihi han, hamam, medrese, köprü ve cami gibi sembol eserlerin yanında devlet büyüklerinin portrelerinin de bulunduğu müzeyi bugüne kadar gezmek için gelen çocuklar, bu kez önlüklerini takıp, tezgah başına geçti. Ünlü Şef Mesut Kırımlı’dan çikolata yapmanın püf noktalarını öğrenen küçük şefler, kendi ürettikleri çikolataları kendi istedikleri gibi şekerlemelerle süsledi. Bugüne kadar keyifle yedikleri çikolatanın yapımını da öğrenen küçük şefler, gönüllerince bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da küçük şeflerin çikolata yapma heyecanına ortak oldu. Çocuklarla birlikte çikolata yapımına da eşlik eden Yıldız, “Çocuklar çok güzel bir gün yaşadılar bugün. Kendi diplomalarını aldılar. Hem çikolata yediler hem de çikolatayı kendileri imal ettiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük şeflere lezzetli çikolata yapmanın tariflerini veren Ünlü Çikolata Şefi Mesut Kırımlı da, “Çocukları mutlu görmek, beni de çok mutlu etti. Zaten çikolata demek mutluluk demek. Herkesi Çikolata Müzesi’ne bekliyoruz. Herkesi gerçek çikolatayla tanışmaya bekliyoruz. Özellikle çocukların gerçek çikolata tüketmelerini istiyorum” diye konuştu.

Çikolata atölyesine katılarak eğlenceli bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar da çikolatanın çok lezzetli olduğu konusunda fikir birliğine vardı.