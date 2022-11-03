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KPSS adayları dikkat...Bursa Valiliği duyurdu
Bursa Valiliği, 2022 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.
BURSA 03.11.2022, 16:11
Bursa Valiliği, 2022 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, " 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 06 Kasım 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.