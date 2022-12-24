Köylülerden başkana muhteşem karşılama

Akçapınar Mahallesini ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Akçapınar Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başkanın köye geleceğini öğrenen kadınlar, gözleme ve mahallenin geleneksel tatlısı olan ceviz tatlısını yaptı. Mahalleli kadınlarla sohbet eden Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hafta içi bu mahallemize bir gece çay içmeye gelmiştim. Burada mahalle sakinlerimizin bazı ihtiyaçları vardı. Bunları gidermek için girişimlerde bulunduk. Yenişehir Belediyesi olarak da yapmamız gereken eksikleri tamamlamaya başladık. Bugün mahalle sakinleri bizleri gerçekten muhteşem karşıladı. Güzel hazırlıklar yapmışlar bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir her zaman halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakini kadınlar ise başkandan Çanakkale gezisi talep etti. Başkan Aydın da, havalar düzelir düzelmez isteklerini yerine getirme sözü verdi.