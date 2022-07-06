Nilüfer’de çocuklar, yaz tatillerini Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği atölye ve etkinliklerle verimli bir şekilde geçiriyor. Sanat ve oyun çalışmaları, eğitici ve eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği “Köyde Şenlik var” programıyla kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar da hem öğreniyor, hem eğleniyorlar.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak hedefiyle “Köyde Şenlik Var” programı başlattı. 8-14 yaş grubu çocuklara yönelik Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri eğitmenleri eşliğinde düzenlenen aktivitelerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çocukların bilişsel ve motor gelişimi ile dil ve kas gelişimlerini destekleyici eğlenceli oyunlar, müzikli danslar, eğitici aktiviteler ve sanatsal atölyelerin gerçekleştirildiği “Köyde Şenlik Var” programı, geniş katılımla sürüyor. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki hasta nakil ambulansı da, etkinlik çerçevesindekırsal mahallelere giderek, çocukların ambulans çeşitleri ve verdiği hizmetleri öğrenmesini sağlıyor. Program çerçevesinde Atlas, Badırga, Gökçe, Ürünlü, Dağyenice ve Ayvaköy’ün ardından Doğanköy mahalleleri çocukları da, kitap ayracı atölyesi, sanat etkinlikleri, müzikli aktiviteler, limbo ve bardak oyunları ile keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar, kendilerine verilen görselleri rengarenk boyayarak, kitap ayracı yaparken, küçük yaş grubundaki çocuklar da, müzikli aktivite ve oyunlarla gönüllerince eğlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Doğanköy Mahalle Muhtarı Fikri Araz ile birlikte, Doğanköylü çocukları ziyaret ederek eğlencelerine ortak oldu. Çocuklarla keyifli anlar geçiren Başkan Erdem, atölye çalışmalarını da ilgiyle izledi.

Nilüfer’de çocuklara, yaz tatillerini sanatla ve sporla iç içe geçirmeleri için birçok alternatif sunduklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent merkezine gelemeyen çocuklar için de kendi mahallelerinde çeşitli atölyeler düzenlediklerini söyledi. “Köyde Şenlik Var” programının kentin bütün kırsal mahallelerinde yapılacağını ifade eden Başkan Erdem, “Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirdiğimiz ‘Köyde Şenlik Var’ programımıza şimdiye kadar, 8 mahalleden toplam 400 çocuk katıldı. Etkinliklere katılan çocuklarımız bir yandan keyifli zaman geçirirken diğer yandan da yeni bilgiler öğreniyor” dedi.