Köyceğiz Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışlarına Bursa Büyükşehir Belediyespor damgası

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ‘Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları’ tamamlandı.

Köyceğiz’de 30 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 17 il ve 27 kulüpten 178 sporcu mücadele ederken, yarışlar sonunda Milli Takım’a giren sporcular da belirlendi. Çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da performanslarıyla göz doldurdu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 gün süren yarışlarda yüksek performans gösterirlerken, organizasyonu 26 madalya ve 2 kupayla tamamladılar.

Sporcuların Milli Takım’a girebilmek için büyük efor sarf ettiği organizasyonun ilk gününde 1000 metre, ikinci gününde 500 metre ve son gününde ise 200 metre yarışları yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 9 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 26 madalya kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, organizasyon sonunda bayanlarda ve erkeklerde de ikincilik kupası kazanmayı başardı.