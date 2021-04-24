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Korona virüs bunalımına girip canına kıydı

Bursa’da korona virüse yakalanan genç adam evinin 4.katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

BURSA 24.04.2021, 11:28
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Korona virüs bunalımına girip canına kıydı

Bursa’da korona virüse yakalanan genç adam evinin 4.katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Korona virüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve psikolojik sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet Konak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı Playstation işletmeciliği yapan Konak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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