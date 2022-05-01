Koreli fenomenlerle tanıtım atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Hava Yolları işbirliğiyle Bursa’ya gelen Güney Koreli youtuber, influencer, blogger, müzisyen ve sinema oyuncularından oluşan sosyal medya fenomenleri nisan ayı boyunca yaptıkları paylaşımlarla Bursa’yı tanıttı.

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle Güney Kore’ye yönelik başlatılan ve salgın sebebiyle durağan bir hal alan turizm açılımı yeniden hız kazandı. Daha önce Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve önemli seyahat acentelerinin yetkililerini Bursa’da ağırlayan ve Bursa’nın tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı boyunca yine Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini Bursa’da ağırladı.

Türk Hava Yolları işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Hey Presto ve Fam trip ekipleri olarak iki kafile halinde Bursa’ya gelen misafirler, Bursa’nın tarihinden doğal güzelliklerine, hamam kültüründen gastronomisine kadar farklı özellikleri kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile başlattı. Fenomenlerin Bursa’ya dair paylaşımları takipleri tarafından oldukça beğenildi.