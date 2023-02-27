Konteyner kentteki çocuklara bilim merkezi morali

Gemlikli iş insanları öncülüğünde Gemlik Belediyesi ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla kurulan Gemlik Konteyner Kente gelen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bilim tırı, burada kalan çocuklara moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Gemlikli iş insanlarının kurduğu konteyner kentte yaklaşık bin depremzede barınıyor. Bu alanda hayatlarını sürdüren depremzedelere, Türk Silahlı Kuvvetleri mobil çamaşırhanesi, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan psikodestek çadırı da hizmet vermeye devam ediyor.

Bölgede yaşayan çocuklara destek olmak için Konya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Bilim Tırını konteyner kente gönderdi. Bu tırın içerisinde; anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, dinazor t-rex, vandegraf jeneratörü, denge kuşu, hiperbolik delik, el bataryası, sterling, motor, desibel ölçer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, zeka oyunları, el-göz-beyin koordinasyonu konularında bilgi sahibi olan çocuklara moral ve motivasyon desteği de sağlanıyor.