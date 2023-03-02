Konteyner kent için çalışmalar tamam

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa ettiği konteyner kent ile yüzlerce depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak. ‘Osmangazi Mahallesi’ adı ile inşa edilen konteyner kentte, konutların yanı sıra okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı yer alacak.

Osmangazi Belediyesi, asrın felaketinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa ettiği konteyner kent için çalışmalarına devam ediyor. ‘Osmangazi Mahallesi’ adı ile toplam bin metrekare alanda kurulacak olan konteyner kent için arazi düzleme çalışmaları bitti. Zemin tesviyesi ve altyapı çalışmaları da tamamlanırken, konteynerlerin yerleştirileceği bölümlerin üzerine betonlar döküldü. Konteyner kent içerisinde ulaşımın sağlanacağı yollar oluşturuldu. İmalatları tamamlanan 54 metrekarelik 100 adet konteynerin montajına önümüzdeki Pazartesi günü başlanacak. Konteyner kentte ayrıca okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da inşa edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gaziantep İslahiye’deki konteyner kent için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz konteyner kentte vatandaşlarımız kalıcı konutlar yapılana kadar yaşamlarını sürdürebilecek. Tüm ekiplerimiz bu bölgede çalışmalarına devam ediyor. Yeni yaşam alanlarını en kısa zamanda hizmete sunacağız. Rabbim, bir daha böyle afetler, acılar göstermesin” dedi.