Kodlamada online bahar dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online bahar dönemi eğitimleri 22 Mart’ta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler salgın sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası (2004-2010 doğumlu) öğrencilerin katılabileceği eğitimler 22 Mart- 16 Nisan tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi, Unity ile oyun geliştirme olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bu eğitim dönemi içerisinde yaş grubuna uygun olan eğitimden istediği kadarına başvurabilecek.

Son başvuru tarihi Son başvuru tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe, saat 00.00 olarak belirlenirken, kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

"22 Mart-16 Nisan Python eğitimi, nesne tabanlı programlama dillerine giriş yaparak gerçek hayatta kullanılan bir yazılım dili öğrenilir. Katılımcılarda problem çözme ve algoritma oluşturma becerileri gelişir. 14-17 yaş (2004-2007) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Arduino robotiğe giriş ve algoritma eğitimi, algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak, Tincercad Simülasyon ekranı ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir. Arduinosu olan olmayan tüm öğrenciler için uygundur. 11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Microsoft small basic eğitimi, Small Basic, programlamayı yeni başlayanlar için son derece kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olan metin tabanlı bir programlama dilidir. Eğitim Microsoft’un her yaştan çocuğun kolayca kullanabileceği Small Basic programı üzerinden yapılacaktır. Bu eğitimi alan öğrenciler C programlama dilini öğrenebilecek hazır hazır bulunuşluk düzeyine erişecektir. 11-14 yaş (2007-2010)arasındaki öğrenciler başvurabilir. Unity ile oyun geliştirme başlangıç eğitimi, oyun programlamayı mümkün olan en kolay şekilde öğrenecek, Unity oyun motoruyla oyunlar geliştirebilecektir. Bu eğitim başlangıç seviyesinden verilecektir. 13-17 yaş (2004-2008) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Eğitimlere kayıt için (http://robokod.bursa.bel.tr/index.php/egitimler/)"