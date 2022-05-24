Klasik zirvedeki yerini asla bırakmıyor

Sosyal medyanın, reklamların, dizi ve filmlerin kitap satış rakamlarına etki ettiği bilinse de, satış rakamları incelediğinde klasikler zirvedeki yerini asla bırakmıyor.

Türkiye, 2006 yılında Allen Lau ile Ivan Yuen iş birliğinde kurulan ’Wattpad’ sosyal ağ sitesini dünyada en çok kullanan 4. ülke olmuştur. Wattpad yazarlarının kitaplarının basılması heyecanla beklenmiş, okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır. Marvel ve DC’nin artan şöhreti ile paralel olarak çizgi roman satışları da yükselmiştir. Z kuşağı okurların mangalara olan tutkusu ise göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Tüm bunlara rağmen satış rakamları incelendiğinde çok satanlar listesinin büyük bir çoğunluğunun klasik olarak kabul edilen kitaplardan oluştuğu görülmektedir.

Klasik kitapların uygun fiyatlı oluşu ve Italo Calvino’nun deyimiyle ’klasiklerin söyleyeceklerinin asla tükenmemesi’ bu eserlerin zirvedeki yerlerini uzun süre daha koruyacaklarını düşündürmektedir. BKMKİTAP’ın satışları incelendiğinde Victor Hugo’dan "Bir İdam Mahkumunun Son Günü", Sabahattin Ali’den "Kürk Mantolu Madonna", George Orwell’den "Hayvan Çiftliği", José Mauro de Vasconcelos’dan "Şeker Portakalı", Jack London’dan "Martin Eden" ve Dostoyevski’den "Suç ve Ceza"nın Türk okurunun vazgeçemediği kitaplar olduğu görülmektedir.