Kitap Fuarı’nda ödüllü Bursa araştırmaları konuşuldu

Bursa 19. Kitap Fuarı’nda açtığı stantta ziyaretçilerine Nilüfer’i tanıtan Nilüfer Belediyesi, bir de söyleşi düzenledi. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri 2018 yılı sahibi Deniz Dalkılınç ve 2019 yılı sahibi Mine Döğer Çömez, katılımcılarla eserleri üzerine söyleşti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Bursa 19. Kitap Fuarı’nda açtığı stantta yayınlarını ziyaretçileriyle paylaşırken, bir de söyleşi düzenledi. Fuarın son gününde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Uludağ Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye, “Havada Bursa: Bursa’nın Demir Kanatları” çalışmasıyla 2018 yılı Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri’nin akademi dışı alan kategorisinde ödüle değer görülen Deniz Dalkılınç ve “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” isimli çalışmasıyla 2019 yılı yüksek lisans tezi özel ödülünü kazanan Mine Döğer Çömez konuk oldu. Gazeteci ve araştırmacı yazar Hacı Tonak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Deniz Dalkılınç ve Mine Döğer Çömez, araştırma çalışmaları ve ödüle değer görülen eserleri üzerine katılımcılarla söyleşti. Konuklar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

“Havada Bursa: Bursa’nın Demir Kanatları” çalışmasında Bursa’nın gökyüzündeki en parlak yıldızlarından Emrullah Âli Yıldız’dan göklerin kızı Sabiha Gökçen’e, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından Necati Artan’dan Gemlikli Hava Orgeneral Halil Sözer’e pek çok havacının öyküsüne ışık tutmaya çalıştığını belirten Deniz Dalkılınç, “Bu eser, 10 yıllık Bursa araştırmalarımın birikiminden, konuyla ilgili ailelere ulaşarak, ellerindeki bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarma inadımdan ve Bursa tutkumdan kaynaklanan zorlu bir çabanın ürünü” dedi.

Dalkılınç, farklı konularda Bursa ve çeşitli illerde yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği fotoğrafları da, hikâyeleriyle birlikte katılımcılarla paylaştı.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” isimli çalışmasında gerek Bursa, gerekse Türkiye tarihi açısından önem taşıyan Zehra Budunç’un unutulmamasını sağlamayı ve onun aydınlanma yolundaki mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini söyleyen Mine Döğer Çömez de, Zehra Budunç ve araştırma dönemine yönelik bilgiler paylaştı.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Deniz Dalkılınç, Mine Döğer Çömez ve Hacı Tonak’a teşekkür etti.