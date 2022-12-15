Kırsaldaki çocukların yüzü oyuncakla güldü

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği Oyuncak Evi’ndeki oyuncaklar, kırsal mahallerdeki çocuklara ulaştırıldı. Nilüfer Belediye Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeleri, Oyuncak Evi’ne ulaşmakta güçlük çeken çocuklara oyuncak dağıttı.

Nilüfer’de paylaşımı artırmak adına hayata geçirilen Oyuncak Evi, yeni bir projeyle kırsal mahallelere de uzandı. Nilüfer Belediye Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyelerinin önerisi ile Nilüfer Nikah Evi binasında oluşturulan “Oyuncak Evi”nden yararlanamayan kırsaldaki çocuklar için Gezici Oyuncak Evi projesi hayata geçirildi. Komisyon üyeleri Vildan Özkula, Feridun Uyruk ve Osman Uçar, Atlas, Üçpınar, İnegazi ve Güngören mahallelerine giderek, Oyuncak Evi’ni çocukların ayağına götürdü.

Kent merkezindeki Oyuncak Evi’nden bütün çocukların yararlanması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Vildan Özkula, “Kırsal bölgelerdeki yavrularımız bu imkanlardan uzak kaldılar. Biz de oyuncakları onların ayaklarına götürdük. Onlara oyuncak hediye ederek mutluluklarına ortak olduk. Projeye 4 mahallede başladık. Önümüzdeki günlerde diğer kırsal mahallelerde de dağıtım yapacağız. Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bu dönemde çocukların yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize” dedi.

Vildan Özkula, oyuncak bağışı yapmak isteyenleri Nilüfer Nikah Evi binasında faaliyet gösteren Oyuncak Evi ile iletişime geçmeye de davet etti.