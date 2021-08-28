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Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi

Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri düzenleyerek vatandaşlara moral olan İnegöl Belediyesi, her yaştan vatandaşın faydalanabileceği 12D Sanal Gerçeklik Sinema gösterimi ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ayyar Hamza seyirlik oyunu ile kırsal mahallelerde sanat keyfi yaşatmaya devam ediyor. Bir haftalık süreçte kırsal Hamzabey, Hayriye ve Hocaköy Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, her hafta 3 mahalleyi ziyaret ederek diğer kırsal mahallelerde de gösterilerine devam etmeyi hedefliyor.

BURSA 28.08.2021, 10:15
Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi

Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri düzenleyerek vatandaşlara moral olan İnegöl Belediyesi, her yaştan vatandaşın faydalanabileceği 12D Sanal Gerçeklik Sinema gösterimi ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ayyar Hamza seyirlik oyunu ile kırsal mahallelerde sanat keyfi yaşatmaya devam ediyor. Bir haftalık süreçte kırsal Hamzabey, Hayriye ve Hocaköy Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, her hafta 3 mahalleyi ziyaret ederek diğer kırsal mahallelerde de gösterilerine devam etmeyi hedefliyor.

Hem güldüler hem de eğlendiler

12D Sinema ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ayyar Hamza tiyatro oyununa katılan çocuklar ve vatandaşlar gösteriler ile hem güldüler hem de eğlendiler. İnegöl Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile vatandaşlara pandemi arasında moral oldu.

Kırsal ve merkez ayırmaksızın hizmet anlayışını insan odaklı sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukların ve vatandaşların hiç bir kültür sanat etkinliklerinden uzak kalmamasını sağlamak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sinema ve tiyatro oyunları ile vatandaşların bilinçlendirilmesi için yıl boyu etkinliklerine devam edecek olan İnegöl Belediyesi, havaların da elverişli olmasıyla her hafta 3 farklı etkinlikle kırsal mahallelerin tümüne ulaşmayı hedefliyor.

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