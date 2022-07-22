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Kırsal mahalle çocukları oryantiring ile tanışıyor

Nilüfer Belediyesi‘nin Gökçe Mahallesi’nde düzenlediği oryantiring etkinliğine katılan çocuklar, çeşitli noktalara yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti.

BURSA 22.07.2022, 11:13
Kırsal mahalle çocukları oryantiring ile tanışıyor

Nilüfer Belediyesi‘nin Gökçe Mahallesi’nde düzenlediği oryantiring etkinliğine katılan çocuklar, çeşitli noktalara yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaz tatilinde kırsal mahallelere yönelik düzenlenen oryantiring etkinliklerinin ilki Gökçe Mahallesi’nde gerçekleşti. Kırsal mahallerde yaşayan çocukları oryantiring sporu ile tanıştırmak, onlara spor yaptırmak ve yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımalarını sağlamak hedefiyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 çocuk katıldı.

Gökçe İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar 5 farklı etapta kendilerine verilen haritaları takip ederek çeşitli noktalara yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti. Etkinlik öncesi Bursa Oryantiring İl Temsilcisi ve Eğitmen Fatih Turgut oryantiring sporu ile hedefler hakkında bilgilendirme yaptı.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelere yönelik düzenlenen oryantiring etkinlikleri önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde devam edecek.

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