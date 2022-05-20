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Kırsal kesim Osmangazi ile kalkınıyor

Osmangazi Belediyesi, mahallelere modern hizmet binası kazandırmaya devam ediyor. İlçenin kırsal mahallerinden biri olan Doğancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan hizmet binası, Başkan Mustafa Dündar ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.

BURSA 20.05.2022, 17:17
Kırsal kesim Osmangazi ile kalkınıyor

Osmangazi Belediyesi, mahallelere modern hizmet binası kazandırmaya devam ediyor. İlçenin kırsal mahallerinden biri olan Doğancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan hizmet binası, Başkan Mustafa Dündar ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi’nde inşa edilen hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 250 metrekarelik kullanım alanına sahip zemin artı 1 kat olarak inşa edilen binanın bodrum katında bay bayan tuvaletleri ile depo, zemin kat kahvehane ve 1’inci katta ise mahalle sakinlerinin faydalanacağı çok amaçlı bir salon bulunuyor. Doğancı Mahallesi Hizmet Binası açılışına AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ufuk Ay ve Fatma Şahin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle sakinleri katıldı. Hizmet binasının açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylerden kente olan göçü durdurmak adına başlattıkları çalışmalar çerçevesendi, geçtiğimiz yıllarda Doğancı Mahallesi’nde çok güzel çalışma yaptıklarını, ‘Doğancı Kadınları Dayanışma Derneği’ tarafından işletilen ve köyde yetiştirilen ürünlerin bulunduğu Doğancı Köy Sofrası’nın, köy halkı için ciddi bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Merkezden en uç noktaya kadar 136 mahallemizin tamamında güzel hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Doğancı Mahallemiz, şehir merkezine 10 dakikalık mesafede Osmangazi’mizin, Bursa’mızın en güzel köylerinden birisi. Ne yazık ki, köylerimizden şehir merkezine bir göç yaşanıyor. Bizler de bu göçü tersine çevirmek için pek çok çalışma yapıyor, köylerimize ciddi destek veriyoruz. Örneğin, Doğancı köyümüzde kurulan Doğancı Kadınları Dayanışma Derneği, burada bizlerin de desteği ile kurulan işletmede kendi ürünlerini sattıkları Doğancı Köy Sofrası ile büyük bir fark oluşturdu, burasını bir cazibe merkezi haline getirdi” dedi.

Yıkılmaya yüz tutmuş eski köy kahvesi ve hizmet binasının yerine yeni ve daha fonksiyonel bir hizmet binası inşa ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Köy halkının buluştuğu kahvehanenin de bulunduğu binayı yıkarak, yerine köyün dokusuna uygun, zemin artı bir kat yeni bir hizmet binası inşa ettik. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin desteğinin dışında, vatandaşlarımızın yaşadıkları bu güzel yerleri sahiplenmesi de çok önemli. Baktığımız zaman, sahiplerinin şehirde yaşadığını öğrendiğimiz pek çok yıkılmaya yüz tutmuş yapı görüyoruz. Bu evlerin sahipleri tarafından ayağa kaldırılması ve yaşatılması da çok önemli. Bu konuda bize düşen bir şey olursa her türlü yardımı yapmaya hazırız” diye konuştu. Dündar, “Bugün açılışını yaptığımız hizmet binası 250 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Üst katında fonksiyonel kullanılabilecek çok amaçlı bir salon, giriş katında kahvehanesi ve en altta da lavabo ve tuvaletler bulunuyor. Köylerimizdeki güzel eserlerimizin yaşatılması düşüncesinden hareketle, daha önceki mimarisini koruyarak inşa ettiğimiz hizmet binamız köyümüze hayırlı olsun” diye konuştu.

Doğancı Köyü Muhtarı Mustafa Arı da yaptığı konuşmada, “Mustafa Dündar Başkanımız, bugüne kadar bizlere çok büyük destek oldu, olmaya da devam ediyor. Bugüne kadar kendisine hangi sorunu ilettiysek gereğini yaptı. Mahalle sakinlerimiz adına kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından hizmet binasını gezen Başkan Dündar, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Dündar, çay ocağına geçerek ilk çayı, mahalle muhtarına ikram etti.

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