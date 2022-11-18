Kırsal kalkınma ofisi çiftçiye derman olacak

Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin Umurbey Mahallesinde içerisinde laboratuvar barındıracak Kırsal Kalkınma Ofisi, açılış için gün sayıyor.

Bina inşaatı bir süre önce tamamlanan Kırsal Kalkınma Ofisinin laboratuvar ekipmanları da yerleştirilmeye başlandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan devam eden çalışmaları yerinde incelerken, bu ofisin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Tarımın en önemli kalkınma kalemlerinden biri olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, profesyonel tarımın önemine değindi. Dededen kalma yöntemlerin her zaman toprağın ihtiyacını karşılayamadığını belirten Başkan Sertaslan, “Çiftçilerimiz toprağının ihtiyacına göre değil, geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yöntemler hem zaman hem toprak verimliliği açısından olumsuz sonuçlar alınmasına neden oluyor. Umurbey’e kazandıracağımız bu laboratuvar çiftçilerimize bilimsel tarımın önünü açacak. Yapacağımız testlerle çiftçilerimize yol haritası oluşturarak topraktaki eksikliklere göre reçeteler oluşturulacak” dedi.

“Bu laboratuvarı kuran ilk belediyeyiz”

Gemlik Belediyesi olarak Türkiye’deki belediyeler içerisinde laboratuvar kuran ilk Belediye olduğunu belirten Başkan Sertaslan, “Gemlik’te en az 25 bin kişi dolaylı ya da doğrudan zeytin ile ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Biz Gemlik Belediyesi olarak ‘çiftçi belediye’ vizyonuyla yola çıktığımız günden bu yana çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Arazi yollarımızda her yıl düzenli olarak tesfiye çalışması, sulama hattı, sulama havuzları ve fide dağıtımı gibi çok sayıda tarım projelerimiz ile çiftçimizin işlerini kolaylaştırıyoruz. Şimdi Umurbey’e kurduğumuz bu laboratuvar bölgede ilk olmasının yanı sıra Türkiye’de belediyeler tarafından kurulan ilk laboratuvar olmasıyla öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kırsal Kalkınma Ofisini incelemesinin ardından Umurbey - Gemlik yolu kenarında zeytin toplayan çiftçileri mahsüllerini toplarken ziyaret eden Başkan Sertaslan, “Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerini vatandaşların sofralarına ulaştırmak için çalışan çiftçilerimize kolaylıklar ve bol mahsuller diliyorum” dedi.