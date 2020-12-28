Son Dakika
Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün
Salgın döneminde giderek artan kilo problemlerine karşı hazır diyet çorba çıktı. Çorba sayesinde aç kalmadan, doğal yollarla zayıf kalınabilecek.
BURSA 28.12.2020, 13:33
4
Salgın döneminde giderek artan kilo problemlerine karşı hazır diyet çorba çıktı. Çorba sayesinde aç kalmadan, doğal yollarla zayıf kalınabilecek.
Tamamen organik olarak hazırlanan çorba, patentli Fit Soup markasıyla e-ticaret üzerinden tüm Türkiye’nin beğenisine sunuldu. Korona virüs salgını günlerinde daha da artan kilo problemlerine karşı tamamen organik, hazır diyet çorba Fit Soup Türkiye genelinde satışa çıktı. Çorba hakkında bilgi veren Beslenme ve Spor uzmanı Nisa Güneş, forma girmek isteyenlerin 21 günlük sabah ve akşam Fit Soup çorbasıyla aç kalmadan ve vücutları için gerekli vitamin ve mineralleri alarak diyet yapabileceklerini söyledi.Çorba içeriği hakkında da bilgi veren Güneş, “Tamamen organik olarak hazırlanan çorbanın içeriği, lahana, pırasa, kereviz, maydanoz, brokoli, zencefil gibi sebze ve bitki özlerinden oluşuyor. Fit Soup, 21 günlük özel formülü ile sağlıklı bir öğün sunarak hem tok tutuyor hem de vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılıyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor. Vücuttaki ödeminde atılmasına ve yağ yakmaya yardımcı oluyor” dedi.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü