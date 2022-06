Kestelli minik şefler mutfağa girdi

Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri yöresel lezzetlerden oluşan yemek tarifi kitabı çıkardı. 29 öğrencinin kendi yörelerine ait lezzetler, Minik Şefler kitabında toplandı.

Minik Şefler kitabının tanıtımı ve yöresel lezzetlerin tanıtımı için düzenlenen organizasyona, Kestel belediye başkan yardımcısı Hasan Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferhat Erol ve KOSAB yönetim kurulu katıldı.

Minik ellerden çıkan yöresel lezzetler davetliler tarafından büyük beğeni topladı

Kitap projesini başlatan Yeni mahalle ilkokulu sınıf öğretmeni Muhammet Aydın, "Bu projedeki amaç; çocuğun yuvasına, ailesine anne mutfağından çıkan mis gibi kokulara farkındalık kazanmasıdır. Işığı yanan, ocağı tüten mutlu her bir yuvanın aslında mutlu ve müreffeh bir vatan olduğunu kavrayacaktır çocuklar. Her insan çocuk olur, asıl mesele çocuk kalabilmektir. İşte bu minicik ellerin kendi yörelerinden sunduğu eşsiz lezzetleri; içindeki çocuğu yaşatan tüm değerli okurlara sunmaktan gururluyuz. Çocuklarımız, ileride kendi yuvalarında kitaplıklarından bu kitabı her çıkardıklarında anne yemeğinin kokusu sinmiş hatıralar canlanacak gözlerinde ve onlar da sevgiyle sarılacaklar çocuklarına" dedi